Эрик Штоффельсхаус: работа в "МЮ"? Это было бы большой честью

Эрик Штоффельсхаус прокомментировал информацию о возможном назначении на должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед"."Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед". Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово. Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом", – сказал Штоффельсхаус.До этого немецкий специалист работал в «Локомотиве» на должности спортивного директора.