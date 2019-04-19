Эрик Штоффельсхаус: работа в "МЮ"? Это было бы большой честью

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (15)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (15)
17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (38)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (38)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Эрик Штоффельсхаус: работа в "МЮ"? Это было бы большой честью
Эрик Штоффельсхаус прокомментировал информацию о возможном назначении на должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед".
"Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед". Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово. Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом", – сказал Штоффельсхаус.
До этого немецкий специалист работал в «Локомотиве» на должности спортивного директора.
The Sun
"Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед". Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово. Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом", – сказал Штоффельсхаус.
До этого немецкий специалист работал в «Локомотиве» на должности спортивного директора.
The Sun
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.