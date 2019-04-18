Александр Зинченко оправился от травмы

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам.Он получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0)."Выше головы! У нас есть еще два вызова", – написал Зинченко в своем инстаграме.22-летний футболист пропустил матчи с "Брайтоном" в Кубке Англии и с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.