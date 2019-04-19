Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Маркус Рэшфорд требует у "МЮ" увеличения зарплаты до 200 000 фунтов стерлингов в неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пока продлил контракт с клубом.

По данным Daily Mail, 21-летний англичанин требует у "красных дьяволов" увеличения зарплаты до 200 000 фунтов стерлингов в неделю. Руководство клуба взяло паузу для размышления.

Действующее соглашение Рэшфорда с "МЮ" рассчитано до 30 июня 2020 года.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Рэшфорд
Сегодня, 20:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Ditrih   (Сегодня, 20:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
только с пальмы слез, а уже миллионы требует на бананы
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 20:46)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Слишком жирно для деревяшки.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама