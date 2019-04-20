"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего форварда "Бенфики"

"Манчестер Сити" включился в борьбу за 19-летнего нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша.Британский клуб готов заплатить всю сумму отступных, которая составляет 120 млн евро. Фелиш также интересен "Ювентусу".В текущем сезоне Фелиш провел за "Бенфику" 38 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.