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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего форварда "Бенфики"

"Манчестер Сити" включился в борьбу за 19-летнего нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша.

Британский клуб готов заплатить всю сумму отступных, которая составляет 120 млн евро. Фелиш также интересен "Ювентусу".

В текущем сезоне Фелиш провел за "Бенфику" 38 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.
Теги: АПЛ Манчестер Сити Бенфика
Сегодня, 10:42
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2
(1)
#2  Van Damme   (Сегодня, 12:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Sergey Nasirov_2,
Уровень? Это уровень глупости и платёжеспособности арабских шейхов, из-за которых теперь очень трудно купить за адекватные деньги нормального игрока. За всех ломят дикие цены, кивая на подобные "покупки"...


--------------------
Армейцы стали первым в истории КХЛ клубом, в одном сезоне выигравшим и регулярный чемпионат, и плей-офф.
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:36)
  • -2
  •  (4)

Вот это уровень,в 19 лет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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