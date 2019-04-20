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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по Лукаку

Ближайшим летом форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы будут продать 25-летнего нападающего ближайшим летом, если получат достойное предложение. Бельгиец тоже заинтересован в смене команды, так как не доволен количеством игрового времени, которое получает на "Олд Траффорд". Интерес к футболисту проявляют "Интер", "ПСЖ" и "Бавария".

"Чемпионат.сом"
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 16:04
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