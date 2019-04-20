"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по Лукаку

Ближайшим летом форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает The Telegraph.По информации источника, "красные дьяволы" готовы будут продать 25-летнего нападающего ближайшим летом, если получат достойное предложение. Бельгиец тоже заинтересован в смене команды, так как не доволен количеством игрового времени, которое получает на "Олд Траффорд". Интерес к футболисту проявляют "Интер", "ПСЖ" и "Бавария".