Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Стерлинг, Мане, Азар - в списке претендентов на звание лучшего игрока Англии

Стали известны кандидаты на звание лучшего игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации, информирует BBC.

Получить награду могут: Виргил ван Дейк, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").

"Спорт-Экспресс"
Теги: Стерлинг Мане Азар АПЛ
Сегодня, 16:51
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#1  Witt  Германия (Сегодня, 16:55)
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Виргил ван Дейк
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
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