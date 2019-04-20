Стерлинг, Мане, Азар - в списке претендентов на звание лучшего игрока Англии

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Стали известны кандидаты на звание лучшего игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации, информирует BBC.
Получить награду могут: Виргил ван Дейк, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").
"Спорт-Экспресс"
Получить награду могут: Виргил ван Дейк, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").
"Спорт-Экспресс"
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