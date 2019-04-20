Стерлинг, Мане, Азар - в списке претендентов на звание лучшего игрока Англии

Стали известны кандидаты на звание лучшего игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации, информирует BBC.Получить награду могут: Виргил ван Дейк, Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").