Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд 34 49
8 Лестер  35 48
9 Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон 34 46
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Стерлинг, Мане, Азар — в списке претендентов на звание лучшего игрока года в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена шестерых претендентов на звание лучшего игрока текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Получить награду могут Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба — "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все — "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").

"Чемпионат.сом"
Теги: Стерлинг Мане Азар АПЛ
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