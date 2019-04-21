Стерлинг, Мане, Азар — в списке претендентов на звание лучшего игрока года в АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена шестерых претендентов на звание лучшего игрока текущего розыгрыша Премьер-лиги.Получить награду могут Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба — "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все — "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси").