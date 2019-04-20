Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Ньюкасл
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Антонио Валенсия покинет "МЮ" после окончания сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия по окончании сезона покинет клуб.
В своем Инстаграме 33-летний эквадорец опубликовал фото трибуны сэра Алекса Фергюсона на "Олд Траффорд" и оставил подпись "Спасибо".
Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года.
В своем Инстаграме 33-летний эквадорец опубликовал фото трибуны сэра Алекса Фергюсона на "Олд Траффорд" и оставил подпись "Спасибо".
Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года.
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