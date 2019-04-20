Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд 34 49
8 Лестер  35 48
9 Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон 34 46
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Антонио Валенсия покинет "МЮ" после окончания сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия по окончании сезона покинет клуб.

В своем Инстаграме 33-летний эквадорец опубликовал фото трибуны сэра Алекса Фергюсона на "Олд Траффорд" и оставил подпись "Спасибо".

Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года.

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?? @manchesterunited

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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
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