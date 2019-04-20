Антонио Валенсия покинет "МЮ" после окончания сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия по окончании сезона покинет клуб.В своем Инстаграме 33-летний эквадорец опубликовал фото трибуны сэра Алекса Фергюсона на "Олд Траффорд" и оставил подпись "Спасибо".Валенсия выступает за "МЮ" с 2009 года.