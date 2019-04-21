Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд 34 49
8 Лестер  35 48
9 Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон 34 46
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Унаи Эмери: хочу иметь возможность выиграть с "Арсеналом" что-то действительно важное

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел бы завоевать значимый титул вместе с лондонским клубом.

"Рекорды - это здорово как для команды, так и для тренерского штаба, но я стремлюсь одерживать победы во всех играх. Я хочу быть здесь и иметь возможность выиграть с "Арсеналом" что-то действительно важное. Думаю, мы становимся лучше с каждым матчем. В наших руках сделать что-то важное к концу сезона", - цитирует Эмери Sky Sports.

"Чемпионат.сом"
Теги: Эмери Арсенал АПЛ
Сегодня, 15:11
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#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:01)
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  •  (1)
online

Сегодня тебе Стекольщики яйца на уши намотают, для начала


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как насчет кубка матч-премьер?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:18)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спартак обыграть слабо? sweat_smile sweat_smile sweat_smile


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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