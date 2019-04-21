Унаи Эмери: хочу иметь возможность выиграть с "Арсеналом" что-то действительно важное

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел бы завоевать значимый титул вместе с лондонским клубом."Рекорды - это здорово как для команды, так и для тренерского штаба, но я стремлюсь одерживать победы во всех играх. Я хочу быть здесь и иметь возможность выиграть с "Арсеналом" что-то действительно важное. Думаю, мы становимся лучше с каждым матчем. В наших руках сделать что-то важное к концу сезона", - цитирует Эмери Sky Sports.