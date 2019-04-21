"Манчестер Сити" хочет купить 17-летнего аргентинца Альмаду. Его называют новым Месси

"Манчестер Сити" нацелен на подписание аргентинского форварда Тьяго Альмаду.Как сообщает As, 17-летнего футболиста на родине называют "новым Месси".По информации источника, "Манчестер Сити" готов купить Альмаду за 20 млн фунтов и сразу же отдать его в аренду "Жироне", чтобы избежать санкций со стороны ФИФА.