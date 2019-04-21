Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ

"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0).

Манкунианцы пропустили 48 голов в текущем сезоне, установив новый личный антирекорд. Предыдущий команда установила в сезоне 1989/1990 - 47 пропущенных мячей.

"Эвертон" набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "МЮ" с 64 баллами располагается на 6-й строчке.

"СЭ"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 19:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама