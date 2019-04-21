"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ

"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0).Манкунианцы пропустили 48 голов в текущем сезоне, установив новый личный антирекорд. Предыдущий команда установила в сезоне 1989/1990 - 47 пропущенных мячей."Эвертон" набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "МЮ" с 64 баллами располагается на 6-й строчке.