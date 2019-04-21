Бернарду Силва: матч с "МЮ" будет иметь решающее значение в борьбе за титул

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед", который состоится в 31-м туре чемпионата Англии.
"Мы очень довольны (субботней) победой, теперь нам предстоит еще один тяжелый матч с "Манчестер Юнайтед", который, думаю, будет иметь решающее значение в борьбе за титул.
Это большая игра как для нас, так и для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужно бороться за титул.
Поэтому мы ожидаем очень сложную игру против одной из лучших команд Англии.
У них будет мотивация победить нас, и мы с нетерпением ждем этого. Мы знаем, что должны выиграть", – сказал Силва.
Sports.ru
"Мы очень довольны (субботней) победой, теперь нам предстоит еще один тяжелый матч с "Манчестер Юнайтед", который, думаю, будет иметь решающее значение в борьбе за титул.
Это большая игра как для нас, так и для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужно бороться за титул.
Поэтому мы ожидаем очень сложную игру против одной из лучших команд Англии.
У них будет мотивация победить нас, и мы с нетерпением ждем этого. Мы знаем, что должны выиграть", – сказал Силва.
Sports.ru
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