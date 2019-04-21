Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Бернарду Силва: матч с "МЮ" будет иметь решающее значение в борьбе за титул

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед", который состоится в 31-м туре чемпионата Англии.

"Мы очень довольны (субботней) победой, теперь нам предстоит еще один тяжелый матч с "Манчестер Юнайтед", который, думаю, будет иметь решающее значение в борьбе за титул.

Это большая игра как для нас, так и для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужно бороться за титул.

Поэтому мы ожидаем очень сложную игру против одной из лучших команд Англии.

У них будет мотивация победить нас, и мы с нетерпением ждем этого. Мы знаем, что должны выиграть", – сказал Силва.

Sports.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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