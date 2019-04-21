Бернарду Силва: матч с "МЮ" будет иметь решающее значение в борьбе за титул

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед", который состоится в 31-м туре чемпионата Англии."Мы очень довольны (субботней) победой, теперь нам предстоит еще один тяжелый матч с "Манчестер Юнайтед", который, думаю, будет иметь решающее значение в борьбе за титул.Это большая игра как для нас, так и для них. Им нужны очки, чтобы попасть в топ-4, а нам нужно бороться за титул.Поэтому мы ожидаем очень сложную игру против одной из лучших команд Англии.У них будет мотивация победить нас, и мы с нетерпением ждем этого. Мы знаем, что должны выиграть", – сказал Силва.