ФИФА похвалила отказ игроков АПЛ от соцсетей в знак борьбы с расизмом

Международная федерация футбола (ФИФА) положительно оценила инициативу Ассоциации футболистов Англии (PFA) устроить акцию по борьбе с расизмом.PFA призвала игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) на сутки от соцсетей от социальных сетей в знак протеста против расизма."Мы аплодируем инициативе английских игроков. ФИФА полностью поддерживает борьбу с расизмом и любой иной формой дискриминации не только в футболе, но и в обществе в целом. Мы также готовим конкретные акции мирового значения, которые запустят мощную кампанию против дискриминации", — гласит заявление ФИФА.