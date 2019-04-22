Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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ФИФА похвалила отказ игроков АПЛ от соцсетей в знак борьбы с расизмом

Международная федерация футбола (ФИФА) положительно оценила инициативу Ассоциации футболистов Англии (PFA) устроить акцию по борьбе с расизмом.

PFA призвала игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) на сутки от соцсетей от социальных сетей в знак протеста против расизма.

"Мы аплодируем инициативе английских игроков. ФИФА полностью поддерживает борьбу с расизмом и любой иной формой дискриминации не только в футболе, но и в обществе в целом. Мы также готовим конкретные акции мирового значения, которые запустят мощную кампанию против дискриминации", — гласит заявление ФИФА.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 06:28
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