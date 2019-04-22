Форвард "Милана" может перебраться в чемпионат Англии

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Торино
|33
|53
|7
|Аталанта
|32
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Вчера, 23:25
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Вчера, 23:19
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Вчера, 22:50
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Вчера, 22:31
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Вчера, 22:27
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Вчера, 21:57
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Вчера, 21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Вчера, 21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Вчера, 21:18
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
Вчера, 21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Вчера, 21:09
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Вчера, 20:58
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
Вчера, 20:29
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
Вчера, 19:56
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф Сити" и вернулся в лидеры АПЛ (5)
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф Сити" и вернулся в лидеры АПЛ (5)
Вчера, 19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Вчера, 19:35
СМИ: "Интер" хочет приобрести Дармиана
СМИ: "Интер" хочет приобрести Дармиана
Вчера, 19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (1)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (1)
Форвард "Милана" может перебраться в чемпионат Англии
Нападающий "Милана" Андре Силва может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
По информации Birmingham Mail, форвард попал в сферу трансферных интересов "Вулверхэмптона".
Силва перешел в "Милан" из португальского "Порту" летом 2017 года.
Текущий сезон он проводит в аренде в испанской "Севилье". Причем, как сообщают СМИ, команда не будет выкупать игрока в конце сезона.
Примечательно, что приоритетом для Силвы является именно чемпионат Англии, его агент Жорже Мендеш готов принять к рассмотрению любые предложения из АПЛ.
"Газета.ру"
По информации Birmingham Mail, форвард попал в сферу трансферных интересов "Вулверхэмптона".
Силва перешел в "Милан" из португальского "Порту" летом 2017 года.
Текущий сезон он проводит в аренде в испанской "Севилье". Причем, как сообщают СМИ, команда не будет выкупать игрока в конце сезона.
Примечательно, что приоритетом для Силвы является именно чемпионат Англии, его агент Жорже Мендеш готов принять к рассмотрению любые предложения из АПЛ.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.