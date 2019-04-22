Форвард "Милана" может перебраться в чемпионат Англии

Нападающий "Милана" Андре Силва может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).По информации Birmingham Mail, форвард попал в сферу трансферных интересов "Вулверхэмптона".Силва перешел в "Милан" из португальского "Порту" летом 2017 года.Текущий сезон он проводит в аренде в испанской "Севилье". Причем, как сообщают СМИ, команда не будет выкупать игрока в конце сезона.Примечательно, что приоритетом для Силвы является именно чемпионат Англии, его агент Жорже Мендеш готов принять к рассмотрению любые предложения из АПЛ.