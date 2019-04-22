Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Торино
Аталанта
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 32 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Рома 33 55
6 Торино 33 53
7 Аталанта 32 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Форвард "Милана" может перебраться в чемпионат Англии

Нападающий "Милана" Андре Силва может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации Birmingham Mail, форвард попал в сферу трансферных интересов "Вулверхэмптона".

Силва перешел в "Милан" из португальского "Порту" летом 2017 года.

Текущий сезон он проводит в аренде в испанской "Севилье". Причем, как сообщают СМИ, команда не будет выкупать игрока в конце сезона.

Примечательно, что приоритетом для Силвы является именно чемпионат Англии, его агент Жорже Мендеш готов принять к рассмотрению любые предложения из АПЛ.

"Газета.ру"
Теги: Силва Милан Серия А АПЛ
Сегодня, 08:21
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