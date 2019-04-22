СМИ: "Барселона" и "Ливерпуль" претендуют на Пепе

Форвард "Лилля" Николя Пепе входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ливерпуля", сообщают французские СМИ.Как информирует Le10Sport, эти клубы входят в число претендентов. Также футболистом интересуются "Интер", "Челси", "ПСЖ" и "Бавария".