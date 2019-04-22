Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Новости партнеров

Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве с Rambler Group.

"Разумеется, мне крайне интересен этот проект. В данный момент все, кто в нём задействован на ключевых позициях, отлично мне знакомы – все в деловом отношении, и подавляющее большинство лично. И я подтверждаю, что у меня было несколько встреч и разговоров о потенциальном сотрудничестве. Они были абсолютно френдли. Как ещё может быть, спрашивается. Как я могу относиться к проекту, связанному с платным спортивным телесервисом? Я участвовал в такой работе практически всю жизнь. Это единственное жизнеспособное будущее для спорта как зрелища.

Дело в том, что сотрудничество со мной несёт в себе риски. За те годы, что я не работаю в федеральном эфире, меня только Первый канал звал дважды на большие турниры устами первых лиц. И заканчивалось это одинаково. И я отлично знаю, почему. Я больше не хочу такого опыта.

Я сам договариваюсь со всеми партнёрами, и мы бьём по рукам, когда достигаем одинакового понимания всех связанных с этим рисков. Так во всём. Если мы придём к такому вот консенсусу с Rambler Group, всё остальное можно даже не обсуждать. Меня интересует длительное и предметное участие в этом проекте. Это будет или так, или никак. Потому что в другом убеждать меня не нужно. Я сам больше всех хочу вернуться к комментаторской работе", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Теги: Уткин
Сегодня, 15:08
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