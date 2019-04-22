Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler
Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве с Rambler Group.
"Разумеется, мне крайне интересен этот проект. В данный момент все, кто в нём задействован на ключевых позициях, отлично мне знакомы – все в деловом отношении, и подавляющее большинство лично. И я подтверждаю, что у меня было несколько встреч и разговоров о потенциальном сотрудничестве. Они были абсолютно френдли. Как ещё может быть, спрашивается. Как я могу относиться к проекту, связанному с платным спортивным телесервисом? Я участвовал в такой работе практически всю жизнь. Это единственное жизнеспособное будущее для спорта как зрелища.
Дело в том, что сотрудничество со мной несёт в себе риски. За те годы, что я не работаю в федеральном эфире, меня только Первый канал звал дважды на большие турниры устами первых лиц. И заканчивалось это одинаково. И я отлично знаю, почему. Я больше не хочу такого опыта.
Я сам договариваюсь со всеми партнёрами, и мы бьём по рукам, когда достигаем одинакового понимания всех связанных с этим рисков. Так во всём. Если мы придём к такому вот консенсусу с Rambler Group, всё остальное можно даже не обсуждать. Меня интересует длительное и предметное участие в этом проекте. Это будет или так, или никак. Потому что в другом убеждать меня не нужно. Я сам больше всех хочу вернуться к комментаторской работе", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
"Разумеется, мне крайне интересен этот проект. В данный момент все, кто в нём задействован на ключевых позициях, отлично мне знакомы – все в деловом отношении, и подавляющее большинство лично. И я подтверждаю, что у меня было несколько встреч и разговоров о потенциальном сотрудничестве. Они были абсолютно френдли. Как ещё может быть, спрашивается. Как я могу относиться к проекту, связанному с платным спортивным телесервисом? Я участвовал в такой работе практически всю жизнь. Это единственное жизнеспособное будущее для спорта как зрелища.
Дело в том, что сотрудничество со мной несёт в себе риски. За те годы, что я не работаю в федеральном эфире, меня только Первый канал звал дважды на большие турниры устами первых лиц. И заканчивалось это одинаково. И я отлично знаю, почему. Я больше не хочу такого опыта.
Я сам договариваюсь со всеми партнёрами, и мы бьём по рукам, когда достигаем одинакового понимания всех связанных с этим рисков. Так во всём. Если мы придём к такому вот консенсусу с Rambler Group, всё остальное можно даже не обсуждать. Меня интересует длительное и предметное участие в этом проекте. Это будет или так, или никак. Потому что в другом убеждать меня не нужно. Я сам больше всех хочу вернуться к комментаторской работе", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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