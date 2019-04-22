Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча между Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
"Дерби Манчестера - не та вещь, на которую мы можем повлиять. И похоже, что "Юнайтед" тоже не может.
Дерби - обычный матч, который "горожане" должны провести. Нам тоже приходилось играть против "МЮ", и тогда они были в значительно лучшей форме, чем сейчас", - цитирует Клоппа Goal.com.
Матч пройдет на "Олд Траффорд" 24 апреля.
"Дерби Манчестера - не та вещь, на которую мы можем повлиять. И похоже, что "Юнайтед" тоже не может.
Дерби - обычный матч, который "горожане" должны провести. Нам тоже приходилось играть против "МЮ", и тогда они были в значительно лучшей форме, чем сейчас", - цитирует Клоппа Goal.com.
Матч пройдет на "Олд Траффорд" 24 апреля.
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