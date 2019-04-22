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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча между Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

"Дерби Манчестера - не та вещь, на которую мы можем повлиять. И похоже, что "Юнайтед" тоже не может.

Дерби - обычный матч, который "горожане" должны провести. Нам тоже приходилось играть против "МЮ", и тогда они были в значительно лучшей форме, чем сейчас", - цитирует Клоппа Goal.com.

Матч пройдет на "Олд Траффорд" 24 апреля.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 17:10
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Надо бы Ливеру чемпионство, уже сто лет не были, поэтому пожелаю МЮ победы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
попытка хоть как-то мю отмотивировать еще, так как одного понятия дерби может оказаться мало


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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