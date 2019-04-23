Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Челси" не смог обыграть "Борнмут"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Бернли".

Чемпионат Англии

35 тур

"Челси" – "Бёрнли" 2:2

Голы: Хендрик, 8, Канте, 12, Игуаин, 14, Барнс, 24

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон, Кристенсен, Канте (Ковачич, 46), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Игуаин (Жиру, 77), Хадсон-Одои (Родригес, 41), Азар

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Ми, Тарковски, Тейлор, Вествуд, Хендрик, Корк, Макнил, Барнс, Вуд

Предупреждения: Хитон, 32, Родригес, 90+2, Ковачич, 90+4
Теги: Челси Борнмут АПЛ
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