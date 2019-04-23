Рахим Стерлинг оплатит похороны 13-летнего футболиста, умершего от лейкемии

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг оплатит похороны футболиста академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, сообщает BBC.13-летний мальчик умер от лейкемии. Стерлинг навещал его в больнице.В марте, в матче Англия - Чехия (5:0), Стерлинг после второго гола показал майку, на которую было нанесено его совместное фото с Докинзом."Дамари был особенным мальчиком, который растрогал многих людей, в том числе меня", - сказал Стерлинг.