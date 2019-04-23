Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Рахим Стерлинг оплатит похороны 13-летнего футболиста, умершего от лейкемии

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг оплатит похороны футболиста академии "Кристал Пэлас" Дамари Докинза, сообщает BBC.

13-летний мальчик умер от лейкемии. Стерлинг навещал его в больнице.

В марте, в матче Англия - Чехия (5:0), Стерлинг после второго гола показал майку, на которую было нанесено его совместное фото с Докинзом.

"Дамари был особенным мальчиком, который растрогал многих людей, в том числе меня", - сказал Стерлинг.

"СЭ"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити Кристал Пэлас АПЛ
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