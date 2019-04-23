Англия АПЛ 2018/19 
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Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Полузащитник "Челси" выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

В понедельник, 22 апреля, состоялся матч 35-го тура АПЛ "Челси" - "Бернли».

В первом тайме полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои получил травму после столкновения с соперником. В результате стычки 18-летний хавбек не смог продолжить игру. Хадсон-Одои смог покинуть поле только с помощью врачей.

"Сезон завершен из-за разрыва ахилла, я опустошен. Буду усердно работать, чтобы вернуться более сильным в следующем сезоне", - написал Хадсон-Одои после матча в твиттере.

Sport24.ru
Теги: Челси АПЛ
Сегодня, 06:05
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