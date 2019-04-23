Полузащитник "Челси" выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

В понедельник, 22 апреля, состоялся матч 35-го тура АПЛ "Челси" - "Бернли».В первом тайме полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои получил травму после столкновения с соперником. В результате стычки 18-летний хавбек не смог продолжить игру. Хадсон-Одои смог покинуть поле только с помощью врачей."Сезон завершен из-за разрыва ахилла, я опустошен. Буду усердно работать, чтобы вернуться более сильным в следующем сезоне", - написал Хадсон-Одои после матча в твиттере.