Маурисио Покеттино мог работать в России

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино несколько лет назад мог перебраться в чемпионате России. Однако до конкретных переговоров дело не дошло."Наши с Покеттино пути пересеклись, когда он еще был тренером "Эспаньола". Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, но до конкретики, к счастью для Покеттино и к сожалению для российских клубов, дело не дошло", - сказал футбольный функционер Тимур Лепсая в эфире передачи "Тотальный футбол".