Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Маурисио Покеттино мог работать в России

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино несколько лет назад мог перебраться в чемпионате России. Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

"Наши с Покеттино пути пересеклись, когда он еще был тренером "Эспаньола". Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, но до конкретики, к счастью для Покеттино и к сожалению для российских клубов, дело не дошло", - сказал футбольный функционер Тимур Лепсая в эфире передачи "Тотальный футбол".

"СЭ"
Теги: Покеттино Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 07:04
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