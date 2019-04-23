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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Милнер: впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, что в дерби Манчестера будет болеть за команду Сульшера. "Манчестер Сити" Гвардиолы является главным конкурентом скаузеров в борьбе за золотые медали АПЛ:

- Я буду болеть за "Манчестер Юнайтед" впервые в моей жизни. Честно говоря, не буду смотреть их матч. Это бесполезная трата сил. Ничего не смогу сделать с этим. Возможно, выключу на несколько часов телефон, может, схожу купить еды, — приводит слова полузащитника "Ливерпуля" Daily Mail.
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 10:06
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#1  safonas   (Сегодня, 10:36)
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ох чувствую Сульшеру и его банде надерут зад Сити... хотелось бы ошибиться


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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