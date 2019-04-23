Милнер: впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, что в дерби Манчестера будет болеть за команду Сульшера. "Манчестер Сити" Гвардиолы является главным конкурентом скаузеров в борьбе за золотые медали АПЛ:- Я буду болеть за "Манчестер Юнайтед" впервые в моей жизни. Честно говоря, не буду смотреть их матч. Это бесполезная трата сил. Ничего не смогу сделать с этим. Возможно, выключу на несколько часов телефон, может, схожу купить еды, — приводит слова полузащитника "Ливерпуля" Daily Mail.