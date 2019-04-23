Марез недоволен положением в "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез может покинуть клуб уже этим летом.По информации Daily Mail, футболист крайне недоволен своим положением в команде. Алжирец считает, что он заслуживает куда больше игрового времени.Напоминаем, что Марез перешёл в "Сити" летом прошлого года из "Лестера" за € 67,8 млн.