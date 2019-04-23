Источник: игроки "МЮ" устроили перепалку после поражения

Как сообщает Daily Mail, после поражения от "Эвертона" футболисты начали обвинять друг друга. В раздевалке между ними возникла перепалка. Футболисты выражали недовольство действиями своих партнёров. В результате этого наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер держал своих подопечных в раздевалке полчаса.Издание утверждает, что ситуация в стане команды на данный момент не особо отличается от той, что была при Жозе Моуриньо.