Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Источник: игроки "МЮ" устроили перепалку после поражения

Как сообщает Daily Mail, после поражения от "Эвертона" футболисты начали обвинять друг друга. В раздевалке между ними возникла перепалка. Футболисты выражали недовольство действиями своих партнёров. В результате этого наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер держал своих подопечных в раздевалке полчаса.

Издание утверждает, что ситуация в стане команды на данный момент не особо отличается от той, что была при Жозе Моуриньо.
Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер Моуриньо
Сегодня, 10:54
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