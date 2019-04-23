Ван Дейк: "МЮ" должен оказать услугу себе, а не нам

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предстоящем дерби Манчестера, в котором игроки "красных" наверняка будут болеть за команду Сульшера:- "Юнайтед" должен оказать услугу себе, а не нам. «Эвертон» нелегко победить в гостях, но 4:0 – это серьёзный результат. Мы никак не можем повлиять на манкунианское дерби, но "Юнайтед" борется за Лигу чемпионов, и им необходима победа.Мы фокусируемся только на себе, не на "Манчестер Сити". Нам осталось провести три матча, и мы постараемся набрать максимальное количество очков. Будет очень тяжело, но наша цель остаётся прежней, - приводит слова игрока Liverpool Echo.