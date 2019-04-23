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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Ван Дейк: "МЮ" должен оказать услугу себе, а не нам

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предстоящем дерби Манчестера, в котором игроки "красных" наверняка будут болеть за команду Сульшера:

- "Юнайтед" должен оказать услугу себе, а не нам. «Эвертон» нелегко победить в гостях, но 4:0 – это серьёзный результат. Мы никак не можем повлиять на манкунианское дерби, но "Юнайтед" борется за Лигу чемпионов, и им необходима победа.

Мы фокусируемся только на себе, не на "Манчестер Сити". Нам осталось провести три матча, и мы постараемся набрать максимальное количество очков. Будет очень тяжело, но наша цель остаётся прежней, - приводит слова игрока Liverpool Echo.
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ван Дейк Ливерпуль
Сегодня, 12:16
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