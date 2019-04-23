Сульшер: игроки "МЮ" должны изменить своё мышление

Наставник манкунианцев перед игрой против "Сити" заявил, что его команда должна измениться после ряда неудач:- Мы должны изменить своё мышление и убедиться, что готовы к матчу в среду. Теперь мы должны дать свой ответ там. Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов. Когда вы показываете плохие результаты, вы всё равно должны быть достаточно уверенными, чтобы сказать: "Вот как мы это сделаем. Мы планируем заранее". Я даю игрокам инструкции, как мы будем играть, и я обязан заставить их играть лучше. Уверен, что мы получим хороший ответ, - приводит слова наставника официальный твиттер клуба.