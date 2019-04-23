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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Сульшер: игроки "МЮ" должны изменить своё мышление

Наставник манкунианцев перед игрой против "Сити" заявил, что его команда должна измениться после ряда неудач:

- Мы должны изменить своё мышление и убедиться, что готовы к матчу в среду. Теперь мы должны дать свой ответ там. Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов. Когда вы показываете плохие результаты, вы всё равно должны быть достаточно уверенными, чтобы сказать: "Вот как мы это сделаем. Мы планируем заранее". Я даю игрокам инструкции, как мы будем играть, и я обязан заставить их играть лучше. Уверен, что мы получим хороший ответ, - приводит слова наставника официальный твиттер клуба.
Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер Манчестер Сити
Сегодня, 12:43
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