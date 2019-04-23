Стерлинг предложил снимать с команд по 9 очков за расизм на трибунах

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, как, с его точки зрения, нужно бороться с расизмом среди болельщиков Sports.ru

- Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались бы девять очков в случае проявления расизма болельщиками.Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма, - приводит слова Стерлинга One Football.