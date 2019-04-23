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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Стерлинг предложил снимать с команд по 9 очков за расизм на трибунах

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, как, с его точки зрения, нужно бороться с расизмом среди болельщиков

Sports.ru
- Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались бы девять очков в случае проявления расизма болельщиками.

Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма, - приводит слова Стерлинга One Football.
Теги: Стерлинг Манчестер Сити сборная Англии
Сегодня, 13:16
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17
(4)
#17  suarez   (Сегодня, 14:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Яя Стерлинг
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 14:57)
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online

Помойся черт. Расизм - когда чумазые висят на фонарях.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 14:43)
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Болеет за:
«Спартак»
А с кого снимать очки будут? С хозяев или гостей? У фанатов нет документа, законно обосновывающего принадлежность к одной из команд. Так я могу обнулить половину запаса очков всех команд лиги.

писи: классно быть негром, негров оберегают, о них заботятся - они так думают , ибо тупые. А реально их троллят.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  Колян Безмолвный   (Сегодня, 14:22)
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Болеет за:
«Спартак»
видать у них там в Англии расизм процветает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#13  Яamon   (Сегодня, 14:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Это конечно глупость. 21 век блин. Почему должны страдать клубы, если можно персонально наказывать болельщиков? Камеры клубы олигархи могут себе позволить самого высшего качества. Легко можно распознать лица.

да понятно же, для чего эта тема муссируется. это одна из "мировых проблем" (наряду с феминизмом, гомосятиной и прочей куетой), которой не существует. в особенности она не существует для тех, кто хоть как-то знаком с наукой генетикой. но с одной стороны, как обычно, быдлонегры, с другой - быдлоснежки (газовым близкая тема). и тем, и другим только кость кинь, а заинтересованность бросать кости, как водится, у определенных персонажей и групп время от времени возникает
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#12  Fen   (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Тогда чемпионат будет выигрывать команда, чаще других игравшая при закрытых трибунах. Футбол, он же ж для народа:)
P.S. Я против расизма, но и перегибать-то не стоит


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#11  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 13:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что этот негр себе позваляет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#10  MAG554  UdSSR (Сегодня, 13:53)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
фратрия заухает Федуна с Глушаковым до пердива.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А причем тут команда? Или клуб должен проводить лично с каждым болельщиком разъяснительные беседы на предмет "уханья и аханья"? Эти негры совсем уже обнаглели.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 13:31)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Это конечно глупость. 21 век блин. Почему должны страдать клубы, если можно персонально наказывать болельщиков? Камеры клубы олигархи могут себе позволить самого высшего качества. Легко можно распознать лица.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#7  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
А за апартеид?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:28)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
А давайте еще тогда бонусы за толерастию давать, вывесили фанаты 10 баннеров и всю игру пели речевки об недопустимости расизма - команде очки доп. давать.
В конце сезона посчитали очки набранные игрой плюс бонус./штрафные очки за толерастию, а потом команде-победительнице в головной офис сообщение отправить, конгратулэйшн, ю ар зе виннер. satisfied
Вот для кого-то сюрприз будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Перейра конченая мразь
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  XERX  - (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,но только если ухают или бананом дразнят,а если тебя негром назвали и ты и в правду негр,то это совсем не расизм!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#4  Matador1989  Уфа (Сегодня, 13:27)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Снимать по 9 очков за наличие белых игроков в команде
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:27)
  • +2
  •  (4)

Это приведет только к появлению профессиональных ухальщиков
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 13:22)
  • -1
  •  (5)

что этот уголек себе позволяет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 13:20)
  • +3
  •  (5)

..с Манчестер Сити
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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