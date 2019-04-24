Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Манчестер Сити" хочет приобрести у "Реала" Льоренте

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Реала" Маркоса Льоренте.

По информации El Chiringuito TV, английский клуб готов заплатить 65 миллионов евро за 24-летнего хавбека.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что игрок, скорее всего, летом покинет команду.

"СЭ"
Теги: Льоренте Реал Ла Лига Манчестер Сити АПЛ Трансферы
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