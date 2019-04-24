"Манчестер Сити" хочет приобрести у "Реала" Льоренте

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Реала" Маркоса Льоренте.По информации El Chiringuito TV, английский клуб готов заплатить 65 миллионов евро за 24-летнего хавбека.Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что игрок, скорее всего, летом покинет команду.