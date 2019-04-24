"МЮ" интересуется защитником "Челси". Его сестра уже играет за женскую команду "дьяволов"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к молодому защитнику "Челси" Рису Джеймсу, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за "Уиган", передает Daily Mail.
Трансфер 19-летнего англичанина оценивается в 15 млн фунтов. Прежде чем минувшим летом отправить защитника в аренду, "Челси" продлил с ним контракт до 2022 года.
Примечательно, что за женскую команду "Манчестер Юнайтед" выступает Лорен Джеймс - сестра Риса. В текущем сезоне в ее составе она вышла в Суперлигу - высший дивизион в женском английском футболе.
Sport24.ru
Трансфер 19-летнего англичанина оценивается в 15 млн фунтов. Прежде чем минувшим летом отправить защитника в аренду, "Челси" продлил с ним контракт до 2022 года.
Примечательно, что за женскую команду "Манчестер Юнайтед" выступает Лорен Джеймс - сестра Риса. В текущем сезоне в ее составе она вышла в Суперлигу - высший дивизион в женском английском футболе.
Sport24.ru
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