Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"МЮ" интересуется защитником "Челси". Его сестра уже играет за женскую команду "дьяволов"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к молодому защитнику "Челси" Рису Джеймсу, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за "Уиган", передает Daily Mail.

Трансфер 19-летнего англичанина оценивается в 15 млн фунтов. Прежде чем минувшим летом отправить защитника в аренду, "Челси" продлил с ним контракт до 2022 года.

Примечательно, что за женскую команду "Манчестер Юнайтед" выступает Лорен Джеймс - сестра Риса. В текущем сезоне в ее составе она вышла в Суперлигу - высший дивизион в женском английском футболе.

Sport24.ru
Теги: Манчестер Юнайтед Челси АПЛ
Сегодня, 06:28
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