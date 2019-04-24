"МЮ" интересуется защитником "Челси". Его сестра уже играет за женскую команду "дьяволов"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к молодому защитнику "Челси" Рису Джеймсу, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за "Уиган", передает Daily Mail.Трансфер 19-летнего англичанина оценивается в 15 млн фунтов. Прежде чем минувшим летом отправить защитника в аренду, "Челси" продлил с ним контракт до 2022 года.Примечательно, что за женскую команду "Манчестер Юнайтед" выступает Лорен Джеймс - сестра Риса. В текущем сезоне в ее составе она вышла в Суперлигу - высший дивизион в женском английском футболе.