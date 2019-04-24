Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Челси" готовит новый контракт для Хадсона-Одои, получившего травму

"Челси" предложит полузащитнику Каллум Хадсону-Одои новый контракт, сообщает The Telegraph.

Несмотря на травму, из-за которой Хадсон-Одои пропустит остаток сезона, лондонский клуб постарается удержать игрока, который привлек внимание иностранных клубов, в том числе "Баварии".

"СЭ"
Теги: Челси Хадсон-Одои АПЛ
Сегодня, 15:25
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