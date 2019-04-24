"Челси" готовит новый контракт для Хадсона-Одои, получившего травму

"Челси" предложит полузащитнику Каллум Хадсону-Одои новый контракт, сообщает The Telegraph.Несмотря на травму, из-за которой Хадсон-Одои пропустит остаток сезона, лондонский клуб постарается удержать игрока, который привлек внимание иностранных клубов, в том числе "Баварии".