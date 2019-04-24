Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы команды на завоевание титула чемпиона Англии в следующем сезоне.
"Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого. Если судить по последним 18 матчам, то мы не так далеки от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а мы делали это только половину сезона. Но посмотрим. Никогда не говори никогда", - цитирует Сульшера Goal.com.
"Чемпионат.сом"
"Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого. Если судить по последним 18 матчам, то мы не так далеки от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а мы делали это только половину сезона. Но посмотрим. Никогда не говори никогда", - цитирует Сульшера Goal.com.
"Чемпионат.сом"
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