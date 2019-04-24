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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы команды на завоевание титула чемпиона Англии в следующем сезоне.

"Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого. Если судить по последним 18 матчам, то мы не так далеки от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а мы делали это только половину сезона. Но посмотрим. Никогда не говори никогда", - цитирует Сульшера Goal.com.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 15:45
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