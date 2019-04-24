Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы команды на завоевание титула чемпиона Англии в следующем сезоне."Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого. Если судить по последним 18 матчам, то мы не так далеки от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а мы делали это только половину сезона. Но посмотрим. Никогда не говори никогда", - цитирует Сульшера Goal.com.