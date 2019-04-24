Футбольная ассоциация Англии предъявила Сарри обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри обвинения после инцидента во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда принимала "Бёрнли".Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев, который был крайне недоволен тем, что футболисты "Бёрнли" тянули время. Кроме того, специалисту вменяется недостойное поведение в подтрибунном помещении.У итальянского специалиста есть время до вечера пятницы, 26 апреля, чтобы дать ответ на обвинения Футбольной ассоциация Англии.