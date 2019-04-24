Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Футбольная ассоциация Англии предъявила Сарри обвинения
Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри обвинения после инцидента во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда принимала "Бёрнли".
Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев, который был крайне недоволен тем, что футболисты "Бёрнли" тянули время. Кроме того, специалисту вменяется недостойное поведение в подтрибунном помещении.
У итальянского специалиста есть время до вечера пятницы, 26 апреля, чтобы дать ответ на обвинения Футбольной ассоциация Англии.
"Чемпионат.сом"
Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев, который был крайне недоволен тем, что футболисты "Бёрнли" тянули время. Кроме того, специалисту вменяется недостойное поведение в подтрибунном помещении.
У итальянского специалиста есть время до вечера пятницы, 26 апреля, чтобы дать ответ на обвинения Футбольной ассоциация Англии.
"Чемпионат.сом"
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