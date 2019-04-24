Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Футбольная ассоциация Англии предъявила Сарри обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри обвинения после инцидента во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда принимала "Бёрнли".

Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. В концовке встречи был удалён главный тренер хозяев, который был крайне недоволен тем, что футболисты "Бёрнли" тянули время. Кроме того, специалисту вменяется недостойное поведение в подтрибунном помещении.

У итальянского специалиста есть время до вечера пятницы, 26 апреля, чтобы дать ответ на обвинения Футбольной ассоциация Англии.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 16:42
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