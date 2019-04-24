СМИ: "Кристал Пэлас" просит за Заа 75 миллионов евро

Нападающий Вильфрид Заа может покинуть "Кристал Пэлас" в летнее трансферное окно.Ивуариец хочет перейти в клуб, который будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Как сообщает Daily Star, интерес к форварду проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".Возможный трансфер Заа осложняется суммой, которую хочет получить "Кристал Пэлас" – 75 миллионов евро.Контракт Вильфрида Заа рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 35 миллионов евро.