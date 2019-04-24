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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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СМИ: "Кристал Пэлас" просит за Заа 75 миллионов евро

Нападающий Вильфрид Заа может покинуть "Кристал Пэлас" в летнее трансферное окно.

Ивуариец хочет перейти в клуб, который будет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Как сообщает Daily Star, интерес к форварду проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Возможный трансфер Заа осложняется суммой, которую хочет получить "Кристал Пэлас" – 75 миллионов евро.

Контракт Вильфрида Заа рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Кристал Пэлас Заа АПЛ
Сегодня, 17:14
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