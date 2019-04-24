Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time.По версии издания, футболист сборной Египта стал одним из сотни влиятельных людей мира.На одном из фото Салаха запечатлели вместе со звездой "Игры престолов" — Эмилией Кларк.