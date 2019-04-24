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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии (2:0).

"Сити" набрал 89 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 1 балл опережают "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

31 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Бернарду, 54, Сане, 66

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра (Лукаку, 72), Лингард (Марсьяль, 83), Погба, Рэшфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 90), Силва, Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90).

Предупреждения: Компани, 10, Перейра, 24, Зинченко, 26, Шоу, 90
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
Вчера, 23:56
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2
(1)
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:10)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С победой Гвардиолу, кровь из носу после осечки в ЛЧ необходимо брать чемпионство, Ливер тоже хорош, но у него теперь два жестоких матча с Барсой, а это прогулкой не назовешь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  plast  Спб (Вчера, 23:59)
  • +2
  •  (4)

процентов на 80 сити чемпион и я думаю что это справедливое чемпионство будет
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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