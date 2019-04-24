"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии (2:0)."Сити" набрал 89 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 1 балл опережают "Ливерпуль".Чемпионат Англии31 турБернарду, 54, Сане, 66"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра (Лукаку, 72), Лингард (Марсьяль, 83), Погба, Рэшфорд."Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 90), Силва, Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90).Предупреждения: Компани, 10, Перейра, 24, Зинченко, 26, Шоу, 90