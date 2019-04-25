Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Оле-Гуннар Сульшер: "Ман Сити" просто выше классом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити" (0:2).
"Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило.
Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся (на 6-м месте – прим.). Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их.
Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим.
"Сити" хотел отобрать мяч своей агрессией, и при отборах должны были быть фолы. Они высоко держали мяч и были голодны до отбора. Они здорово нас останавливали.
Де Хеа сегодня сделал несколько потрясающих сэйвов. Это каждодневная работа для всех. Он установил высокие стандарты. Когда мы пребываем в таком отрезке, нужно объединиться, задраить все люки перед штормом и продолжать работать. Мы будем бороться в воскресенье", – сказал Сульшер в эфире Sky Sports.
Sports.ru
"Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило.
Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся (на 6-м месте – прим.). Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их.
Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим.
"Сити" хотел отобрать мяч своей агрессией, и при отборах должны были быть фолы. Они высоко держали мяч и были голодны до отбора. Они здорово нас останавливали.
Де Хеа сегодня сделал несколько потрясающих сэйвов. Это каждодневная работа для всех. Он установил высокие стандарты. Когда мы пребываем в таком отрезке, нужно объединиться, задраить все люки перед штормом и продолжать работать. Мы будем бороться в воскресенье", – сказал Сульшер в эфире Sky Sports.
Sports.ru
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