Оле-Гуннар Сульшер: "Ман Сити" просто выше классом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити" (0:2)."Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило.Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся (на 6-м месте – прим.). Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их.Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим."Сити" хотел отобрать мяч своей агрессией, и при отборах должны были быть фолы. Они высоко держали мяч и были голодны до отбора. Они здорово нас останавливали.Де Хеа сегодня сделал несколько потрясающих сэйвов. Это каждодневная работа для всех. Он установил высокие стандарты. Когда мы пребываем в таком отрезке, нужно объединиться, задраить все люки перед штормом и продолжать работать. Мы будем бороться в воскресенье", – сказал Сульшер в эфире Sky Sports.