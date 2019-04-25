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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Оле-Гуннар Сульшер: "Ман Сити" просто выше классом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити" (0:2).

"Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать. Вы видели, что сегодня мы выложились, просто этого не хватило.

Между командами существует разница в классе. Поэтому они на первом месте, а мы там, где сейчас находимся (на 6-м месте – прим.). Они установили стандарты. Мы не можем быть довольны, живя в Манчестере. Зависит от нас, сможем ли мы сократить отставание от них и превзойти их.

Вы не можете сказать, что сегодня кто-то не бегал. Вы видели сосредоточенность и желание. Нам просто нужно работать над этим.

"Сити" хотел отобрать мяч своей агрессией, и при отборах должны были быть фолы. Они высоко держали мяч и были голодны до отбора. Они здорово нас останавливали.

Де Хеа сегодня сделал несколько потрясающих сэйвов. Это каждодневная работа для всех. Он установил высокие стандарты. Когда мы пребываем в таком отрезке, нужно объединиться, задраить все люки перед штормом и продолжать работать. Мы будем бороться в воскресенье", – сказал Сульшер в эфире Sky Sports.

Sports.ru
Теги: Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:28
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#2  Яamon   (Сегодня, 10:14)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Мы добились нужной реакции. Нас просто обыграл соперник, который был сильнее. Но мы добились нужной реакции от болельщиков и игроков. С этим можно работать.

это норвежский? или русфутболовский?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:23)
  • -1
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Погба все, несколько матчей поиграл и снова кошмарит


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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