Хавбек "Челси" пришел на вечеринку к одноклубнику в костюме Бэтмена

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз устроил маскарадную вечеринку в честь своего дня рождения.22 апреля бразильскому футболисту исполнилось 32 года.В Сети отмечают эффектность костюма товарища Луиза по команде Н'Голо Канте, который нарядился в супергероя Бэтмена.