Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Хавбек "Челси" пришел на вечеринку к одноклубнику в костюме Бэтмена

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз устроил маскарадную вечеринку в честь своего дня рождения.

22 апреля бразильскому футболисту исполнилось 32 года.

В Сети отмечают эффектность костюма товарища Луиза по команде Н'Голо Канте, который нарядился в супергероя Бэтмена.

"Газета.ру"
Теги: Челси АПЛ
Сегодня, 09:21
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