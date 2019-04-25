Рой Кин: топовые игроки не пойдут в "Манчестер Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин не уверен, что клуб в летнее трансферное окно сможет заполучить в команду футболистов мирового уровня.Он полагает, что игроков отпугнет минимальная возможность получить трофей с клубом."Кто из мировых звезд согласится сейчас перейти в "Манчестер Юнайтед"? Когда я был членом манкунианцев, всегда знал, что готов посоветовать каждому выступать здесь, если ему выпадает такой шанс. Для меня этот клуб и теперь один из лучших в мире. Но звездные футболисты хотят выигрывать трофеи, и обратят ли они внимание на "МЮ". Если вы топ-спортсмен, вы не захотите приезжать сюда, потому что есть лучшие варианты для завоевывания наград", - цитирует Кина Sky Sports.