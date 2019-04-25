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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Рой Кин: топовые игроки не пойдут в "Манчестер Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин не уверен, что клуб в летнее трансферное окно сможет заполучить в команду футболистов мирового уровня.

Он полагает, что игроков отпугнет минимальная возможность получить трофей с клубом.

"Кто из мировых звезд согласится сейчас перейти в "Манчестер Юнайтед"? Когда я был членом манкунианцев, всегда знал, что готов посоветовать каждому выступать здесь, если ему выпадает такой шанс. Для меня этот клуб и теперь один из лучших в мире. Но звездные футболисты хотят выигрывать трофеи, и обратят ли они внимание на "МЮ". Если вы топ-спортсмен, вы не захотите приезжать сюда, потому что есть лучшие варианты для завоевывания наград", - цитирует Кина Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 09:50
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