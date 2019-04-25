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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Унаи Эмери не теряет надежды финишировать в четверке чемпионата Англии

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери после проигрыша "Вулверхэмптону" в 31-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) (1:3) прокомментировал итоги встречи.

Он уверен, что команде по силам финишировать в четверке, что позволит гарантировать место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

"Перед игрой мы понимали, что предстоит сложное противостояние, потому что "Вулверхэмптон" весь сезон хорошо показывает себя. Они прекрасно играют в обороне, а игроки атаки перемещаются по полю достаточно быстро. В первом тайме "Арсенал" владел мячом, но никак не мог забить", - цитирует BBC Эмери.

Он отметил, что хот в данный момент в "Арсенале" все расстроены проигрышем, сам сезон состоит из 38 матчей, что дает надежду проявить себя и попасть в топ-4.

"Газета.ру"
Теги: Эмери Арсенал АПЛ
Сегодня, 09:58
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