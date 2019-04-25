Унаи Эмери не теряет надежды финишировать в четверке чемпионата Англии

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери после проигрыша "Вулверхэмптону" в 31-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) (1:3) прокомментировал итоги встречи.Он уверен, что команде по силам финишировать в четверке, что позволит гарантировать место в Лиге чемпионов на следующий сезон."Перед игрой мы понимали, что предстоит сложное противостояние, потому что "Вулверхэмптон" весь сезон хорошо показывает себя. Они прекрасно играют в обороне, а игроки атаки перемещаются по полю достаточно быстро. В первом тайме "Арсенал" владел мячом, но никак не мог забить", - цитирует BBC Эмери.Он отметил, что хот в данный момент в "Арсенале" все расстроены проигрышем, сам сезон состоит из 38 матчей, что дает надежду проявить себя и попасть в топ-4.