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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Тренер "Манчестер Сити" призвал команду отказаться от просмотра СМИ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в перенесенной встрече 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал о состоянии команды за три тура до конца чемпиошипа.

В данный момент "горожане" (89 очков) лидируют в турнирной таблице, "Ливерпуль" отстает на одно очко(88).

"Футболисты должны оставаться спокойными, ведь 27 апреля их ждет трудное противостояние в Бернли. Последние шесть месяцев у нас нет передышек, сам не понимаю, как игроки такое выдерживают", - сказал Гвардиола.

Он отметил, что команда изолирована от мира массмедиа.

"Мы не просматриваем прессу, не включаем телевизор. Все постоянно получают кучу сообщений, но они должны хорошо кушать и крепко спать. Все должны стать едиными", - цитирует Гвардиолу BBC.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:02
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