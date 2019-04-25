Тренер "Манчестер Сити" призвал команду отказаться от просмотра СМИ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в перенесенной встрече 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал о состоянии команды за три тура до конца чемпиошипа.В данный момент "горожане" (89 очков) лидируют в турнирной таблице, "Ливерпуль" отстает на одно очко(88)."Футболисты должны оставаться спокойными, ведь 27 апреля их ждет трудное противостояние в Бернли. Последние шесть месяцев у нас нет передышек, сам не понимаю, как игроки такое выдерживают", - сказал Гвардиола.Он отметил, что команда изолирована от мира массмедиа."Мы не просматриваем прессу, не включаем телевизор. Все постоянно получают кучу сообщений, но они должны хорошо кушать и крепко спать. Все должны стать едиными", - цитирует Гвардиолу BBC.