Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Жозе Моуринью: многие игроки назвали бы меня ублюдком
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с иронией высказался об отношении футбольного мира к его персоне.
После возвращения в Лондон специалист снова вспомнил о прошлых заслугах.
"Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений. Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад. Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить", — заявил Моу.
Он добавил, что для его характеристики одним словом многие выбрали бы "ублюдок".
"Но они приходят ко мне, чтобы побеждать. Я бы прямо сказал: «Если хотите выигрывать, тогда можем начать переговоры", – цитирует Моуринью Goal.
"Газета.ру"
После возвращения в Лондон специалист снова вспомнил о прошлых заслугах.
"Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений. Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад. Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить", — заявил Моу.
Он добавил, что для его характеристики одним словом многие выбрали бы "ублюдок".
"Но они приходят ко мне, чтобы побеждать. Я бы прямо сказал: «Если хотите выигрывать, тогда можем начать переговоры", – цитирует Моуринью Goal.
"Газета.ру"
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