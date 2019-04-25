Жозе Моуринью: многие игроки назвали бы меня ублюдком

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с иронией высказался об отношении футбольного мира к его персоне.После возвращения в Лондон специалист снова вспомнил о прошлых заслугах."Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений. Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад. Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить", — заявил Моу.Он добавил, что для его характеристики одним словом многие выбрали бы "ублюдок"."Но они приходят ко мне, чтобы побеждать. Я бы прямо сказал: «Если хотите выигрывать, тогда можем начать переговоры", – цитирует Моуринью Goal.