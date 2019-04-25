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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Жозе Моуринью: многие игроки назвали бы меня ублюдком

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с иронией высказался об отношении футбольного мира к его персоне.

После возвращения в Лондон специалист снова вспомнил о прошлых заслугах.

"Трофеи гарантируют будущий успех. Зря кто-то пытается преуменьшить значимость моих свершений. Лигу Европы я завоевал полтора года назад, хотя некоторые представляют, что прошло 20 лет. Последний финал – финал Кубка Англии был восемь месяцев назад. Я могу принести в любую команду опыт и безграничные амбиции. Но после проигрышей со мной трудно сладить", — заявил Моу.

Он добавил, что для его характеристики одним словом многие выбрали бы "ублюдок".

"Но они приходят ко мне, чтобы побеждать. Я бы прямо сказал: «Если хотите выигрывать, тогда можем начать переговоры", – цитирует Моуринью Goal.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:27
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