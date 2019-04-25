Юрген Клопп: именно победы "Манчестер Сити" над "МЮ" я и ожидал

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку итогу перенесенного матча 31-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".Встреча прошла 24 апреля и завершилась победой «горожан» — 2:0."Это именно тот результат, которого я ожидал. "Юнайтед" пытался изо всех сил, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять "Сити" на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу "Сити" был сильнее", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.