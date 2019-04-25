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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
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Кардифф
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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Юрген Клопп: именно победы "Манчестер Сити" над "МЮ" я и ожидал

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку итогу перенесенного матча 31-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

Встреча прошла 24 апреля и завершилась победой «горожан» — 2:0.

"Это именно тот результат, которого я ожидал. "Юнайтед" пытался изо всех сил, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять "Сити" на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу "Сити" был сильнее", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед АПЛ
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