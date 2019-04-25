Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|89
|2
|Ливерпуль
|35
|88
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Легенда английского футбола: "МС" был великолепен во втором тайме дерби
Экс-футболист сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру "Манчестер Сити" в манчестерском дерби.
24 апреля подопечные Хочепа Гвардиолы на выезде обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0).
"Это могло показаться легким, но я расскажу вам, что эти парни показали свои способности принимать мяч под давлением и не паниковать. Когда на поле вышел Зане, он дал команде немного ширины и темпа, и они не смогли с ним справиться.
Это было великолепное представление во втором тайме", - цитирует Ширера пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Благодаря этому триумфу "Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" с 64 баллами идет лишь на шестом месте.
"Газета.ру"
24 апреля подопечные Хочепа Гвардиолы на выезде обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0).
"Это могло показаться легким, но я расскажу вам, что эти парни показали свои способности принимать мяч под давлением и не паниковать. Когда на поле вышел Зане, он дал команде немного ширины и темпа, и они не смогли с ним справиться.
Это было великолепное представление во втором тайме", - цитирует Ширера пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Благодаря этому триумфу "Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" с 64 баллами идет лишь на шестом месте.
"Газета.ру"
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