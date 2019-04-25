Легенда английского футбола: "МС" был великолепен во втором тайме дерби

Экс-футболист сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру "Манчестер Сити" в манчестерском дерби.24 апреля подопечные Хочепа Гвардиолы на выезде обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0)."Это могло показаться легким, но я расскажу вам, что эти парни показали свои способности принимать мяч под давлением и не паниковать. Когда на поле вышел Зане, он дал команде немного ширины и темпа, и они не смогли с ним справиться.Это было великолепное представление во втором тайме", - цитирует Ширера пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).Благодаря этому триумфу "Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" с 64 баллами идет лишь на шестом месте.