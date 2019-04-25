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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
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Лестер
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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Легенда английского футбола: "МС" был великолепен во втором тайме дерби

Экс-футболист сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру "Манчестер Сити" в манчестерском дерби.

24 апреля подопечные Хочепа Гвардиолы на выезде обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0).

"Это могло показаться легким, но я расскажу вам, что эти парни показали свои способности принимать мяч под давлением и не паниковать. Когда на поле вышел Зане, он дал команде немного ширины и темпа, и они не смогли с ним справиться.

Это было великолепное представление во втором тайме", - цитирует Ширера пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Благодаря этому триумфу "Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу, сместив с первого места "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" с 64 баллами идет лишь на шестом месте.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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