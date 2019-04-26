Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Агент Погба отменил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола остановил переговоры о продлении контракта игрока с клубом.

По информации The Sun, из-за этого возрастает вероятность того, что летом 2019 года Погба перейдет в мадридский "Реал". По информации источника, в этом трансфере заинтересован лично главный тренер испанской команды Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 44 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.

Газета.ru
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 11:23
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