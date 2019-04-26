Агент Погба отменил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола остановил переговоры о продлении контракта игрока с клубом.По информации The Sun, из-за этого возрастает вероятность того, что летом 2019 года Погба перейдет в мадридский "Реал". По информации источника, в этом трансфере заинтересован лично главный тренер испанской команды Зинедин Зидан.В текущем сезоне Погба сыграл за «Манчестер Юнайтед» 44 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.