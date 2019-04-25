Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Новости партнеров

Александр Зинченко подписал контракт с Puma

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал контракт с производителем экипировки компанией Puma.

"Рад быть частью Puma", - написал футболист в инстаграме.

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@pumafootball ? Excited to be part

A post shared by Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) on

Теги: АПЛ Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 22:22
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