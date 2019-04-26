Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд" и вышел на первую строчку в АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд" в домашнем матче 36-го тура АПЛ (5:0).

Чемпионат Англии

36 тур

"Ливерпуль" – "Хаддерсфилд Таун" 5:0

Голы: Кейта, 1, Мане, 23, Салах, 45+1, Мане, 66, Салах, 83

"Ливерпуль": Бекер, Ловрен, Робертсон, Дейк, Александер-Арнольд (Гомес, 88), Хендерсон, Кейта, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 73), Салах, Мане, Старридж (Шакири, 73)

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Шиндлер, Дурм, Смит, Конголо, Горенц-Станкович (Притчард, 81), Хогг, Бакуна, Мбенза (Качунга, 87), Ахирни-Грант, Мунье (Лёв, 65)
Теги: АПЛ Ливерпуль Хаддерсфилд
Вчера, 23:57
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#1  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 00:06)
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Болеет за:
«Спартак»
фантастика конечно - 1 поражение в 36 матчах, 91 очко и 2 игры в запасе, а чемпионами скорее всего не будут )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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