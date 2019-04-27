Полузащитник "Манчестер Юнайтед" стал самым ленивым футболистом АПЛ

Never seen a “% time walking” stat pic.twitter.com/ve3CKKzK5t — Ars?ne's Son ? (@hughwizzy) April 26, 2019

Игрок МЮ Поль Погба показывает самые слабые показатели по интенсивности передвижения по полю среди всех полузащитников АПЛ.Сообщается, что он 64% игрового времени передвигался по полю пешком. Это самый высокий процент среди всех хавбеков турнира.Ранее Погба был включен в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Англии по версии профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).