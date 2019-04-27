Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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Петр Чех может вернуться в "Челси"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в "Челси», сообщает The Telegraph.

В "Челси" так и не нашли замену техническому директору Майклу Эменало, ушедшему в "Монако", и готовы назначить на эту должность 36-летнего Чеха. Напомним, что голкипер ранее объявил, что по окончании сезона-2018/19 завершит карьеру игрока.

Петр Чех играл в "Челси" на протяжении 11 лет и в клубе верят, что возвращение легендарного голкипера поможет улучшить атмосферу в команде.
Теги: АПЛ Челси Арсенал Чех
Сегодня, 10:36
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