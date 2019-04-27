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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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Маурицио Сарри: я доволен нынешним сезоном "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал результаты команды в сезоне — 2018/2019

"Мы играли в финале, но проиграли его в серии пенальти. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы. Мы боремся за попадание в четверку лучших в чемпионате. Так что на данный момент сезон хороший для нас. Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четверку лучших в Премьер-лиге и на данный момент хотим выйти в финал Лиги Европы.

Конечно, это также и очень трудный сезон. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча, поэтому иногда чувства были не столь оптимистичны. Но если в целом посмотреть на сезон, то думаю, что у нас всё хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно быстрее прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными в играх с лучшими командами чемпионата. Первый шаг, тем не менее, хорош", — цитирует Сарри Goal.
Теги: АПЛ Челси Сарри
Сегодня, 13:03
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