Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Маурицио Сарри: я доволен нынешним сезоном "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал результаты команды в сезоне — 2018/2019
"Мы играли в финале, но проиграли его в серии пенальти. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы. Мы боремся за попадание в четверку лучших в чемпионате. Так что на данный момент сезон хороший для нас. Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четверку лучших в Премьер-лиге и на данный момент хотим выйти в финал Лиги Европы.
Конечно, это также и очень трудный сезон. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча, поэтому иногда чувства были не столь оптимистичны. Но если в целом посмотреть на сезон, то думаю, что у нас всё хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно быстрее прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными в играх с лучшими командами чемпионата. Первый шаг, тем не менее, хорош", — цитирует Сарри Goal.
"Мы играли в финале, но проиграли его в серии пенальти. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы. Мы боремся за попадание в четверку лучших в чемпионате. Так что на данный момент сезон хороший для нас. Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четверку лучших в Премьер-лиге и на данный момент хотим выйти в финал Лиги Европы.
Конечно, это также и очень трудный сезон. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча, поэтому иногда чувства были не столь оптимистичны. Но если в целом посмотреть на сезон, то думаю, что у нас всё хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно быстрее прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными в играх с лучшими командами чемпионата. Первый шаг, тем не менее, хорош", — цитирует Сарри Goal.
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