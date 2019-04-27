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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"

"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом" в матче 36-го тура чемпионата Англии – 1:0.

Чемпионат Англии

36 тур

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:1

Голы: Антонио, 67

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Фойт, Роуз (Янссен, 77), Алли (Ваньяма, 85), Дайер, Моура (Льоренте, 66), Эриксен, Мин

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Фредерикс, Антонио, Ноубл (Огбонна, 85), Андерсон, Снодграсс (Обьянг, 77), Райс, Арнаутович (Перес, 80)

Предупреждения: Снодграсс, 26, Фредерикс, 86
Теги: Вест Хэм Тоттенхэм
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