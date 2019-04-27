"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Чемпионат Англии
36 тур
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:1
Голы: Антонио, 67
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Фойт, Роуз (Янссен, 77), Алли (Ваньяма, 85), Дайер, Моура (Льоренте, 66), Эриксен, Мин
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Фредерикс, Антонио, Ноубл (Огбонна, 85), Андерсон, Снодграсс (Обьянг, 77), Райс, Арнаутович (Перес, 80)
Предупреждения: Снодграсс, 26, Фредерикс, 86
Чемпионат Англии
36 тур
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм Юнайтед" 0:1
Голы: Антонио, 67
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Фойт, Роуз (Янссен, 77), Алли (Ваньяма, 85), Дайер, Моура (Льоренте, 66), Эриксен, Мин
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Фредерикс, Антонио, Ноубл (Огбонна, 85), Андерсон, Снодграсс (Обьянг, 77), Райс, Арнаутович (Перес, 80)
Предупреждения: Снодграсс, 26, Фредерикс, 86
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